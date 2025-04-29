شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى من الإسكندرية القصير: عملى مع يسرى نصر الله علامة فارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة ناهد السباعى ضمن حلقة نقاشية عن دور المرأة فى الفن ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير عن الأدوار التى تبرز شكل المرأة فى المجتمع، قائلة: "كل دور قدمته به جانب من شخصيتى وهناك أدوار أفضلها عن غيرها، وبالتأكيد أتعلم من كل تجربة، مثلا فيلم "يوم للستات" كان قريب منى، وأيضاً مسلسل "منورة بأهلها"، ومعظم أعمالى مع المخرج يسرى نصر الله والمخرجة كاملة أبو ذكرى أحبهم كثيرا.

وعن الأعمال التى أثرت بها مؤخرا قالت: "مثلا فيلم الهوى سلطان من أحب الأعمال التي شاهدتها ولمستني ومسلسلات مثل 80 باكو ولام شمسية وولاد الشمس، مؤكدة: "حريصة أن تكون أدواري مختلفة وأرى نفسي محظوظة لأني تعاونت مع ممثلين وصناع كنت أتمنى العمل معهم، وفي بدايتي أدواري كانت محصورة في الفتاة الشعبية".

وبسؤالها عن هل الفن يغير فى المجتمع قالت: "بالتأكيد الفن يغير فى المجتمع والدليل فيلم جعلونى مجرما الذى غير القانون، هناك أعمال كثيرة تؤثر وتغير المجتمع".

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذي تأسس عام 2015، يُقام سنويًا في شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.