شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى: أغيب أحيانا عن تقديم واجب العزاء بسبب الخوف من التجاوزات والان مع تفاصيل الخبر

تعقد نقابة الصحفيين مؤتمرًا صحفيًا اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة السادسة مساءً، بالقاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعى) بمقر النقابة، للإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون بحضور خالد البلشى، نقيب الصحفيين، والدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية.

ومن جانبها قالت النجمة نادية الجندى تعليقا على الجدل حول تغطية الجنازات، إنها تتعجب من ترك هؤلاء الدخلاء يزاحمون الجرائد والمواقع المهمة المحترمة التى تلتزم بميثاق مهنى.

وأضافت نادية الجندى أن الأمر وصل إلى أن هناك أطفال عمرهم لا يتخطي الـ 15 عاما يدخلون في قلب الجنازة أو العزاء ويصورون لحظات دقيقية وحساسة، موضحة ضرورة أن تحدد نقابة الصحفيين الضوابط وتميز الصحفيين المكلفين بالتغطية عن غيرهم حتى يسهل معرفة هوية الصحفى.

وأكملت نادية الجندي أنه لابد من وجود بروتوكول تعاون بين النقابات الفنية الثلاثة وبين نقابة الصحفيين لتنظيم عملية التغطية، لأن الفنان "بيتبهدل لو نزل يقدم واجب العزاء"، وتجد فيديوهات من نوعية شاهد الفنانة الفلانية مش قادرة تمشي، شاهد الفنانة الفلانية تبكي الفنانة الفلانة بدون مكياج"، هل يعتبر ذلك تغطية؟ أم استغلال لمشاعر الناس للاستفادة المادية وإظهار الفنانين بشكل غير لائق وانتهاك لحرمة الميت؟.