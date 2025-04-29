شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان والدة المايسترو إيهاب عبد الحميد من مسجد الحصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت جنازة والدة المايسترو إيهاب عبد الحميد من مسجد الحصرى بأكتوبر، وسط عدد من مطربى وموسيقيى دار الأوبرا المصرية منهم المايسترو أحمد عامر والمايسترو محمد عبد الستار والفنان يحيى العراقى.



جنازة والدة ايهاب عبد الحميد بمسجد الحصرى



جنازة والدة ايهاب عبدالحميد



جنازة والدة المايسترو ايهاب عبدالحميد

ونعى الدكتور علاء عبد السلام، رئيس دار الأوبرا المصرية، بالنيابة عن كل الفنانين والعاملين بالدار، والدة المايسترو الدكتور إيهاب عبد الحميد، قائد فرقة الموسيقى العربية بالأوبرا ورئيس قسم الآلات بالمعهد العالى للموسيقى العربية، التي وافتها المنية أمس.

وأعرب عبد السلام عن تعازيه القلبية لأسرتها، "داعياً الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان".

الراحلة، التي تُعد إحدى ركائز العائلة الفنية، هي أرملة الموسيقار الراحل عبد الحميد عبد الغفار، وعمة المايسترو أحمد عامر، ما يجعل رحيلها خسارةً للوسط الفني والثقافي.

كان قد توفى المايسترو عبد الحميد عبد الغفار، والد الدكتور إيهاب عبد الحميد فى 17 يناير 2024، وصنع عبد الغفار الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية أبرزها فيلم "الأونطجية" عام 1987، وفيلم "اقتل مراتي ولك تحياتي" عام 1990، وفيلم "دائرة الموت" عام 1993، وفيلم "الدلالة" عام 1992، ومسلسل "سعد اليتيم" عام 1997.