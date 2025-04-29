تامر حسني يدعم مصطفى قمر بعد خضوعه لعملية جراحية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أبريل 2025 02:51 مساءً - حرص الفنان تامر حسني، على دعم ومساندة صديقه الفنان مصطفى قمر، بعد إجراء الأخير عملية جراحية دقيقة في الأحبال الصوتية، ما أجبره على الإعتذار عن العديد من ارتباطاته الفنية خلال الفترة المقبلة.

تامر حسني لـ مصطفى قمر: شدة وتزول

سكرين شورت من الاستوري التابع لحساب تامر حسني على انستغرام

نشر النجم تامر حسني صورة للفنانعبر خاصية "الاستوري" التابعة لحسابه الرسمي على "إنستغرام"، ظهر من خلالها "" وهو على سرير المستشفى التي يتلقى بها العلاج، وكتب عليها قائلاً: "مليار سلامة عليك يادرش ياحبيبي، ياحبيب الكل معلش شدة وتزول والعرايس والعرسان، هيعذروك..طول عمرك محترم ".

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تامر حسني يروج لفيلمه الجديد ريستارت

على جانبٍ آخر، بدأ الفنانالترويج لفيلمه الجديد "ريستارت" المقرر طرحه بدور السينما يوم 29 مايو المقبل، إذ طرح الأغنية الدعائية له عبر حسابه الرسمي بـ "إنستغرام"، وظهر من خلالها برفقة أبطال العمل من بينهم الفنانة هنا الزاهد التي تبادلت معه كلمات الأغنية التي جاء مضمونها في إطار كوميدي.

الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي حول مهندس يعمل في تصليح الهواتف، يحلم بالزّواج من مؤثّرة على السوشيال ميديا لكنهما يواجهان العديد من العقبات

فيلم"ريستارت" بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، أحمد حسام ميدو، رانيا منصور، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

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