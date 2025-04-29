خاص لـ الخليج 365 هبة الحسين: تجذبني أدوار الشر وأستعد لمسلسل جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أبريل 2025 02:51 مساءً - خلال تواجدها بمهرجان أفلام السعودية بدورته الـ 11 التي انتهت فعالياته مؤخراً، والذي جاء تحت شعار "قصص ترى وتروى"، بتنظيم من جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام، عبرت الفنانة هبة الحسين عن سعادتها بالتواجد بمثل هذا المحفل المهم وقالت لـ الخليج 365: "سعيدة بالتواجد بمهرجان أفلام السعودية الذي يشهد بكل دورة له إبداع وتطور جديد، ونشهد فيه حدثاً مهماً أيضاً وهو تكريم للشخصيات الفنية، وهذه الدورة شهدت تكريم الأستاذ إبراهيم الحساوي أستاذنا جميعاً والذي يستحق التكريم وأقول له "ألف مبروك على التكريم".

وأضافت هبة الحسين: "تكريم الفنان إبراهيم الحساوي يمنحنا شغفاً كفنانين شباب أن نجتهد ونبدع ونقدم أكثر حتى يكون هنالك تكريم لنا على ما قدمناه بمسيرتنا الفنية مستقبلاً، ويحفزنا على التواجد في السينما أكثر لتقديم ما يليق بالمشاهد".

هبة الحسين ومسلسلها ليالي الشميسي

وعن الأصداء التي وجدتها عند عرض مسلسلها "ليالي الشميسي" وتجسيدها لدور "شيخة" قالت الحسين: "حقيقة وجدت أصداءً جداً جميلة على أدائي بشخصية "شيخة" بالمسلسل، وبطبيعتي أحب الظهور بأدوار الشر وتستهويني لكي يشاهد الناس والمشاهد النقيض مني وعكس شخصيتي المتعارف عليها أنني أحب الضحك والكوميديا وهو شيء جميل".

وأضافت هبة الحسين أنها مستقبلاً ستبتعد عن تجسيد مثل هذه الشخصيات قائلة: "سأخفف من أدوار الشر الفترة المقبلة وأتجه إلى الكوميديا وهو أيضاً من الأدوار التي أحب لعبها هي الأدوار الكوميدية وأجد أنني أستطيع أن أبدع فيها".

وكشفت عن جديدها القادم قائلة: "لدي مسلسل قصير تقع أحداثه في 10 حلقات وهي تقدم لفئة الشباب، وبطبيعتي أحب هذه الفئة التي أرى من وجهة نظري أنها تحتاج أن نقدم لها رسالة فنية ولدي جمهور كبير من هذه الفئة، لذلك أحرص على أن ألبي طلبات جميع جمهوري بالأعمال التي أقدمها لهم".

مسلسل "ليالي الشميسي"

"ليالي الشميسي" مسلسل تدور أحداثه في أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات في حي الشميسي بمدينة الرياض، حيث تنقلب حياة "فهد" ووالدته رأساً على عقب بعد وفاة والده، فيدخل في سلسلة من الصراعات العائلية التي تبدأ في التصاعد من أجل الميراث، وتتوالى الأحداث.

المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ محمد لطفي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بدرية البشر، ومن بطولة الفنان عبداﻹله السناني، ريم عبدالله، عبدالعزيز السكيرين، أحمد شعيب، تركي اليوسف، عبدالرحمن الخطيب، عجيبة الدوسري، هبة الحسين، عبدالرحمن نافع، سلطان النفيسي، عبدالله الحمادي، مريم عبدالرحمن، ومحمد الكنهل بالإضافة إلى آخرين.

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