جاكي شان.. صانع أسطورة ونجاح السينما الصينية في العالم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أبريل 2025 02:51 مساءً - يُعد الفنان جاكي شان Jackie Chan واحدًا من نجوم السينما العالمية وقد تنوع أداؤه ما بين الأكشن والكوميديا، كما ساهم بشكلٍ كبير في صناعة ونجاح أسطورة السينما الصينية التي حقق بها نجاحًا كبيرًا ومنها إنطلق إلى السينما الأمريكية والعالمية.

وكانت قد أعلنت إدارة مهرجان لوكارنو السينمائي عن تكريم الفنان النجم الصيني الشهير جاكي شان بجائزة "إنجاز العمر" خلال الدورة الـ78 من المهرجان، وذكرت إدارة مهرجان لوكارنو السينمائي أن جاكي شان كان نجماً ذائع الصيت في بلده الأصلي الصين، قبل أن يدخل عالم الفيلم الأمريكي في هوليود عام 1995 بفيلم "Rumble in the Bronx.

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جاكي شان والنجاح في السينما الصينية وتعريف العالم بها

يُعد النجم العالمي جاكي شان واحدًا من أبرز الفنانين الذين ساهموا في معرفة العالم بالسينما الصينية، حيث كان قد حقق نجاحًا كبيرًا منذ بداياته في فترة السبعينيات مما أهله عقب ذلك في المُشاركة ببطولة عدد من الأفلام بـ السينما الأمريكية.

ومن أبرز الأفلام التي قدمها النجم جاكي شان بالسينما الصينية وحققت نجاحًا كبيرًا فيلم " Drunken Master" والذي يُعد من بداياته في السينما وجمع بين الكونغ فو والكوميديا اللذان اشتهر بهما عقب ذلك في أغلب أفلامه.

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وأيضًا فيلم " Wheels on Meals" الذي جسد بطولته مع كل من سامو هونغ، يوين بياو ودارت أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا، كما تُعد سلسلة أفلام "Police Story" من أبرز الأفلام السينمائية التي قدمها النجم جاكي شان وتُعد من أكثر الأفلام تأثيرًا ونجاحًا في الصين وأسيا بشكلٍ عام.



جاكي شان والنجاح في السينما الأمريكية

مع منتصف فترة التسعينيات كان للنجمموعدًا جديدًا مع النجاح، ولكن تلك المرة في عاصمة السينما العالمية هوليوود، والتي حقق نجاحًا كبيرًا بها وبشكلٍ خاص من خلال سلسلة أفلام "Rush Hour" التي تم تقديمها بعدد من الأجزاء منذ عام 1998 وحتى عام 2007.

كما نجح في تقديم مزيج بين الثقافة الأمريكية والكوميديا الصينية من خلال أفلام "Shanghai Knights، Shanghai Noon" التي جسد بطولتها مع النجم الأمريكي أوين ويلسون، وقد نجح خلال مسيرته مع هوليوود في تقديم عدد كبير من الأفلام السينمائية والتي لاقت نجاحًا على مستوى العالم ومن أبرزها أفلام "The Medallion، The Karate Kid".

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وعلى الرغم من نجاح النجم العالمي جاكي شان في تقديم الأكشن والكوميديا التي وصلت إلى حد الفانتازيا بعدد كبير من أفلامه، إلا أنه قدم عدد من الأفلام الدرامية التي لاقت قبولًا لدى الجمهور ومن أبرزها "Shinjuku Incident، The Foreigner، Ride On".

وبشكلٍ عام، يُعد الفنان جاكي شان واحدًا من أبرز الفنانين الذين قد أثروا السينما العالمية وكان لهم دورًا واضحًا في تقديم أفلام مميزة وبفكر جديد ظلت عالقة بأذهان الجماهير حول العالم.

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