خاص لـ الخليج 365 نايف البحر وعبدالله متعب يكشفان عملهما القادم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أبريل 2025 02:51 مساءً - أثناء تواجدهما في مهرجان أفلام السعودية بدورته 11 الذي أُقيمت فعالياته في الظهران، تحت شعار "قصص ترى وتروى"، بتنظيم من جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام، عبَّر الفنان نايف البحر لـ الخليج 365 عن سعادته بالتتواجد بالمهرجان قائلاً : "نحن سعيدون لحضور المهرجان للمرة الثانية"، كما قال الفنان عبدالله متعب: "أستطيع أن أطلق على هذا المهرجان مسمى ملتقى الأحبة ونحن فخورون بالحضور والالتقاء بالأحبة والأصدقاء من الوسط الفني بجميع مجالاته وكذلك الجمهور".

وكشف نايف وعبدالله أن هنالك عملاً يجمعهما معاً كما اعتاد المشاهد واحبوا ظهورهما كثنائي مثل ما سبق لهما من مسلسلات سواء مسلسل "ثانوية النسيم" أو مسلسل "طراد"، وقالا أنهما قريباً سيظهران بمسلسل يحمل عنوان "حبتين"، وسيعلنان عن تفاصيله لاحقاً وهو مع الفنان عبدالمحسن النمر.

مسلسل "حبيتين"

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

أعمال جمعت بين نايف البحر وعبدالله متعب

مسلسل "حبتين"، من إخراج الفوز طنجور، ومن تأليف أحمد ندا، ومن بطولة نخبة الفنان عبدالمحسن النمر، نايف البحر، عبدالله متعب، سعيد صالح، ريم العلي، مريم عبدالرحمن، نجود أحمد، قصي خضر، فيصل الزهراني بالإضافة إلى آخرين.كوَّن كلٌ منثنائياً جميلاً أحبه المشاهد وذلك من خلال مسلسل "ثانوية النسيم"، من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالرحمن الجندل، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة، ومن بطولة الفنان خالد صقر،، فهد البتيري، محمد القحطاني، عهود السامر، نورا الياسين، آلاء سالم، محمد القس، نايف الظفيري، جبران الجبران، فارس الخالدي، هند محمد، ريم حبيب، غادة الملا، وسعيد صالح.

للمزيد من الأخبار: عبدالله متعب ينشر صورًا لنجوم مسلسل طراد وهكذا يعلق

وتدور أحداثه حول تعيين المدرس عبدالله في مدرسة "ثانوية النسيم"؛ ليُطبّق أفضل الطرق التعليمية المبتكرة والمتقدمة، لكنه يواجه العديد من الصعوبات مع طلاب المدرسة، التي تكشف له عن واقع لم يكن يتصوره داخل المدرسة ويتفاجأ منه، والمشاكل التي تنشأ بين الطلاب، ويسعى جاهداً لحلها وجذب الطلاب نحوه؛ بالاهتمام بتعليمهم وتغيير سلوكهم.

وأيضاً مسلسل "طراد"، الذي تدور أحداثه حول شاب قرر أن يُعيد أسطورة روبن هود، وأن يُقيم ميزان العدل بيديه يحاسب الأشرار ويحسن على الفقراء والمتضررين من الظالمين والمتجبرين، فقام بتشكيل عصابة تقوم بسرقات صغيرة، ثم تضع مخططاً للسرقة الكبرى. و"طراد" هو شاب يعمل في برمجة المفاتيح، هجره والده يوم كان طفلاً، فنشأ في كنف خاله الفقير، وحين يمرض خاله، يقصد طراد والده طالباً المساعدة منه حتى يتمكن من علاج خاله، لكن والده يرفض مساعدته، فيقرر طراد أن يسرق المال من والده، ليتحوَّل بعد ذلك إلى لص محترف، يشكل عصابة. والمسلسل من بطولة الفنان نايف البحر، عبدالله متعب، هاشم هوساوي، سعيد صالح، سعيد القحطاني، ليلى مالك، فاطمة الشريف، غادة الملا، عبدالرحمن نافع، سارة الحربي، وهو من تأليف علاء حمزة، ومن إخراج حكيم جمعة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».