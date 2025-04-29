شاهدوا داليا مبارك تنشر صوراً حديثة لها وهذا ما قالته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أبريل 2025 02:51 مساءً - شاركت الفنانة داليا مبارك متابعيها عدداً من الصور الجميلة لها بإطلاله مميزة، واكتفت بتعليق بسيط لها، حيث كتبت مقطعاً من أغنية لها من ألبومها "بصمة" وكتبت: "لو حبيتني مرة !!!!".

والأغنية من كلمات عبدالله بن فيصل وألحان الأنين، وتقول كلماتها:

ولو حبيتني مرة

وأنا أصبحت كل كلك

ولو يعني حبيبي لو

غديت أقرب لي من ظلك

وش يضرك

وش المانع

أنا ما أظن به مانع

طلبتك مابي أتمانع

تعال أقرب

وهنا في داخلك خلك

أنا ما أظن به مانع

طلبتك مابي أتمانع

قسم بالله ما أملك

تعال ومر

أنا عمري بدونك مر

صعب جداً علي يمر

تعال وهالصدر دارك

ولو حبيتني مرة

آخر نشاطات داليا مبارك

وكانت الفنانة داليا مبارك من ضمن لجنة تحكيم برنامح "نجوم الغد" بالإضافة إلى الفنان فؤاد عبدالواحد، والفنانة كارمن سليمان، وكان البرنامج من تقديم طارق الحربي ومحمد السهلي.

أما آخر ألبوم أصدرته هو البوم "بصمة" ضم عدداً من الأغاني المنوعة. كما طرحت مؤخراً بـ2025 أغنية "كل حساباتي"، ويُعد أول إصدار لها بعدأالبومها وهي من كلمات الأول وألحان عبدالله البدر، وتقول كلماتها:

أنا من قبل لا أصادف عيونك وآتمناها

تصدق كان هذا الحب خارج كل حساباتي

ولكن كل قناعاتي أنا وقلبي لغيناها

وصرت اليوم متسيد على قلبي ونبضاتي

محينا ما مضى قبلك قواعدنا كسرناها

معك يالذة الدنيا ويا أجمل خياراتي

كأن الدنيا انعادت ودنيانا بديناها

معك يا لثابت الأوحد ويا كل اهتماماتي

حسافة يا لليالي إللي قبل عينك سهرناها

حسافة كل ليل ما تهنت فيك نظراتي

قبل لا تنطق أحرف يتسولف عنك عبراتي

تفضل والمشاعر لك أنا وقلبي وهبناها

يا مستوطن تفاصيلي يا أول أولوياتي

تصدق قبل لا أصادف عيونك وآتمناها

أنا ماكنت متخيل بغيرها قناعاتي

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