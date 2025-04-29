محمد المحسن ينشر صوراً من كواليس مسلسل أكثر من خوات بعد انتهاء عرض حلقاته وهكذا يعلق

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أبريل 2025 02:51 مساءً - بعد انتهاء عرض حلقات مسلسل " أكثر من خوات" الذي عُرض مؤخراً، شارك الفنان محمد علي المحسن متابعيه عدداً كبيراً من صور كواليس العمل، الذي دارت أحداثه في 20 حلقة، وعلق وكتب: "الحمد لله، انتهت رحلة مسلسل" أكثر من خوات"، وكانت تجربة جميلة وممتعة، أتوجه بشكر خاص لكل فرد من أفراد هذا العمل، وعلى رأسهم الأستاذ شادي، الذي منحني هذه الفرصة الثمينة".

وتابع المحسن وكتب: "أود أن أعبر عن امتناني لجميع أعضاء الطاقم، فرداً فرداً، بلا استثناء، آمل أن تكونوا قد استمتعتم بأداء شخصية "طلال" كما استمتعت أنا"، واختتم حديثة وكتب: "وبإذن الله، القادم سيكون أجمل وأفضل، وسنقدم لكم ما تستحقونه من أعمال مميزة".

مسلسل "أكثر من خوات"

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" هو مسلسل من إخراج سلطان العبد المحسن، ومن تأليف علاء حمزة، ومن بطولة الفنان شعيفان محمد، أصايل محمد، نورا ياسين، يزيد المجيول، نور حسين، سلطان المقبالي، وائل غازي، مطلق مطر، عبدالرحمن عبدالله، عمران العمران، أحمد الرشيد، وبندر الخضير، محمد علي المحسن.

وتدور أحداث العمل حول المحامية الشابة "لؤلؤة"، التي تكن لصديقتها "العنود" محبة وثقة بلا حدود، وتعتبرها أكثر من أخت لها، ولكن سرعان ما تنقلب الأمور رأساً على عقب، حيث تطعنها صديقتها في ظهرها، وتحولها من شخصية محبوبة إلى مكروهة في المجتمع، وتدمر حياتها، مما يدفع المحامية "لؤلؤة" للانتقام بطريقتها وتتوالى الأحداث.

آخر مشاركات الفنان محمد المحسن

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كانت آخر مشاركات الفنانبالمسرح وتحديداً بسلطنة عمان في مهرجان المسرح العربي بدورته الخامسة عشرة في مسقط، من خلال مشاركته في مسرحية " ذاكرة صفراء"، بدعم من هيئة المسرح والفنون الأدائية.

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