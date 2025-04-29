محمد الصاوي يكشف تأثير عادل إمام على شخصيته الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أبريل 2025 02:51 مساءً - حلَّ الفنان محمد الصاوي ضيفاً على الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل، وتطرق خلال اللقاء للحديث عن علاقته بالفنان عادل إمام، وكواليس تعاونهما لأول مرة في فيلم "اللعب مع الكبار" للمخرج شريف عرفة.

علاقته بعادل إمام

استعادكواليس لقائهما الأول قائلاً: "في أول لقاء قالي: تعالى يانلعب طاولة مع بعض، وكأنه يعرفني عن قرب ودار حوار بيننا عن الفن ثم بعدها بدأ التصوير"، وشعر كأنه يعرفه منذ سنوات طويله.

وأكد محمد الصاوي أن كل ما تردد حول وجود خلافات بينهما خلال تصوير العمل مجرد شائعات، وقال أن هناك علاقة صداقة وطيدة نشأت بينهما خلال أيام التصوير.

كما تطرق محمد الصاوي للحديث عن محمد رمضان وتصرفاته المثيرة للجدل، وأكد أنه المعروف عنه أنه يستفز الجمهور لأنه يُظهر ممتلكاته وسياراته الفارهة للجمهور، وطالبه بالتوقف عن هذه التصرفات لأن الظروف المادية تختلف من شخص لآخر.

واختتم الفنان محمد الصاوي أن محمد رمضان ليس نمبر وان، ولا يُفضِّل تلك المسميات، لأن الزعيم عادل إمام لم يطلق على نفسه الزعيم بل كان يقدم وقتها مسرحية الزعيم والمسرح هو الزعيم، ولم يخرج علينا ليقول أنا الزعيم بل الجمهور هو من أطلق اللقب عليه.

محمد الصاوي في رمضان

يُشار إلى أنشارك في الموسم الرمضاني الماضي من خلال عده أعمال درامية لعل أبرزها شباب امرأة مع غادة عبد الرازق المكون من 15 حلقة، ومأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب التي تحمل نفس الاسم، كتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج أحمد حسن، الذي أكد أن المسلسل مختلف تماماً عن الفيلم الأصلي الذي أُنتج عام 1956، بطولة تحية كاريوكا، وشكري سرحان، حيث جاءت أحداثه وشخصياته مواكبة للعصر.

وتظهر غادة عبد الرازق خلال أحداث المسلسل في دور "شفعات الخربوطلي" وهي أرملة ثرية، تملك تجارة واسعة ورثتها عن زوجها الراحل، وفي المقابل ينتقل الشاب الريفي "إمام البلتاجي حسن" من قريته الريفية؛ لكي يستكمل دراسته في القاهرة، ويستأجر غرفة صغيرة على سطوح منزل "شفعات" وخلال العمل تتطور الأحداث وتُعجب به.

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