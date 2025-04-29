كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أبريل 2025 02:51 مساءً - أعلنت هيئة الأفلام انضمامها للاتحاد الدولي لأرشيفات الأفلام FIAF كعضوٍ داعم، ونشرت عبر حسابها الرسمي بالإنستغرام هذا الانضمام ونشرت بوستراً وكتبت: "ضمن التزامها بحفظ التراث السينمائي، تنضم هيئة الأفلام كعضو داعم للاتحاد الدولي لأرشيفات الأفلام "FIAF"، أحد أهم المنظمات العالمية المعنية بالأرشفة، تعزيزاً للتعاون الدولي في حفظ واستدامة الإرث السمعي البصري، وتبادل الخبرات وتطوير القدرات في هذا المجال".

وكتبت على البوستر الذي نشرته هيئة الأفلام: "انضمام هيئة الأفلام للاتحاد الدولي لأرشيفات الأفلام FIAF كعضو داعم. تعريف بالمنظمة: يعني الاتحاد الدولي لأرشيفات الأفلام بحفظ التراث السينمائي ويضم أكثر من 200 مؤسسة أرشيفية من مختلف دول العالم. الأهداف: حفظ وإتاحة التراث السينمائي العالمي. تعزيز التعاون في هذا المجال. تبادل الخبرات بين المؤسسات العالمية. تطوير معايير الأرشفة".

تقرير شباك التذاكر السنوي لعام 2024

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كما نشر حساب هيئة الأفلام بوستراً آخر عن إصدار تقرير شباك التذاكر السنوي لعام 2024 وعلقت وكتبت: "عام آخر من الإنجازات والقصص الملهمة في عالم الأفلام السعودية، تعلن هيئة الأفلام عن إصدار تقرير شباك التذاكر السنوي لعام 2024، والذي يعكس الازدهار والنمو الذي يشهده القطاع السينمائي في المملكة".

هيئة الأفلام ومهرجان أفلام السعودية

هذا وكانتشاركت مؤخراً بمهرجان أفلام السعودية بدورته 11 بالظهران واستمرت 7 أيام، والذي جاء تحت شعار "قصص تُرى وتروى"، بتنظيم من جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم من هيئة الأفلام.

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