ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان صورة لزوجها الممثل اللبناني وسام فارس وإبنته ياسمين، وقد نالت شهادة لرقص الباليه، وبدا اولدها وهو فخور بها للغاية.

وعلقت سارة على المنشور بأسلوب ملفت وكتبت: "هو الأب الخارق، وهي إبنته الخارقة". وكانت سارة أبي كنعان قد نشرت صورة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مستخدمة خاصية "الستوري"، وهي تقوم بمكالمة فيديو مع زوجها الممثل اللبناني وسام فارس، ويقومان سوياً بإستخدام "فلتر" يغير ملامح الوجه، حيث تبدو ملامحهما كبيرة جداً، من الإبتسامة، العيون والأنف.

وعلقت أب كنعان قائلة :"مكالمات الفيديو الخاصة بنا عندما أكون في الغرفة، وهو في غرفة المعيشة".

كانت هذه تفاصيل خبر سارة أبي كنعان تتفاعل مع صورة وسام فارس بطريقة ملفتة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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