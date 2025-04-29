الملكة إليزابيث كانت تأكل الموز بطريقة غير معتادة وترفض التشبه بالقردة

ميرنا وليد - بيروت - ليست حياة الملكة عادية على الإطلاق، من العيش في قصر إلى امتلاك مجموعة لامعة من المجوهرات، وحتى طريقة أكلها للموز غير معتادة أيضًا.



في كتاب الطاهي الشخصي للملكة إليزابيث دارين ماكغرادي "الأكل بملكية"، يشرح أن الملكة كانت تقطع طرفي الموزة وتأكلها باستخدام السكين والشوكة، ثم تقوم بتقطيعها إلى قطع صغيرة حتى لا تضطر إلى العض عليها "مثل القرد" كما وصف.

وقد قام خبير الإتيكيت ويليام هانسون بعرض الطريقة الدقيقة التي تتبعها الملكة في تناول الموز.

قال: "هكذا كانت الملكة تأكل الموز، نحن لا نقوم بتقشيره مثل القردة، بدلاً من ذلك، نستخدم الشوكة لتثبيته في مكانه، ثم نقطع أحد الطرفين، وبعدها نقطع الطرف الآخر، ثم نقلب السكين على جانبها وندخلها في القشرة بهذه الطريقة، ثم نفتح القشرة...ثم نقطع قطعة صغيرة ونتناولها بهذه الطريقة.".

وقد شعر الكثير من الناس على وسائل التواصل الإجتماعي بالحيرة من هذه الطريقة، حيث قال أحدهم: "حياتي معقدة بالفعل، لا أستطيع التعامل مع توتر إضافي"ن وقال آخر: "أنتم تجعلون الأمور أكثر صعوبة.. الحياة صعبة بما فيه الكفاية، يا إلهي."