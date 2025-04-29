خاتم جيجي حديد يثير التساؤلات حول خطوبتها من برادلي كوبر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال علاقة النجم برادلي كوبر وعارضة الأزياء العالمية جيجي حديد محط اهتمام الصحافة العالمية والجمهور، حيث شوهدا مجددًا معًا خلال الاحتفال بعيد ميلادها الثلاثين، وسط أجواء من الانسجام والهدوء.

ورصدت عدسات الباباراتزي صورًا للثنائي أثناء وصولهما إلى مكان الاحتفال، حيث تألقت جيجي بإطلالة “كاجوال” أنيقة جمعت بين توب بيضاء بتصميم الكورسيه وبنطال من الجلد الأسود، بينما اختار كوبر جاكيت خفيفًا مع قميص وبنطال من الجينز الأسود. لكن ما لفت الأنظار كان الخاتم الذهبي اللامع في يد جيجي، مما أثار مجددًا التساؤلات حول احتمالية خطوبتهما، وسط حديث عن تقدّم كوبر رسميًا لطلب يدها.

ورغم محاولاتهما الدائمة الحفاظ على خصوصية علاقتهما بعيدًا من الضجة الإعلامية، إلا أن الشائعات حول قرب إعلان خطوبتهما رسميًا أو حتى زواجهما هذا العام ما زالت تتزايد. وحتى اللحظة، لم يصدر أي تصريح رسمي من الطرفين، حيث يحرصان على الاستمتاع بعلاقتهما كما هي.

واحتفل كوبر وحديد بعيد ميلادها في أجواء حميمية بمطعم شهير في نيويورك، ودخلا سويًا وهما يمسكان بأيدي بعضهما، قبل أن تنضم إليهما شقيقتها بيلا حديد ووالدتهما يولاندا ووالدهما محمد حديد الذي حضر برفقة حبيبته عارضة الأزياء الروسية كيني سيلفا، بالإضافة إلى النجمة العالمية آن هاثاواي.

يُذكر أن علاقة برادلي كوبر وجيجي حديد بدأت بالظهور للعلن عام 2023، بعد فترة قصيرة من انتهاء علاقتها التي لم تُكشف تفاصيلها مع النجم ليوناردو دي كابريو، ومنذ ذلك الحين وعلاقتهما تتطور بشكل جدي ومستقر بعيدًا من الإعلام.