حبس شاب تحرش بالفنانة انتصار مع وقف التنفيذ.. التفاصيل كاملة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حسمت محكمة استئناف مرسى مطروح قضية التحرش بالفنانة انتصار، حيث قضت بحبس المتهم لمدة عامين مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بالتحرش الجنسي واللفظي بالفنانة المصرية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى الصيف الماضي، حين تعرضت انتصار لحادث تحرش صادم أثناء وجودها في منطقة الساحل الشمالي. ووفقًا للتحقيقات، انتظر المتهم خروج الفنانة من مسكنها، واقترب منها بشكل غير لائق، قبل أن يقوم بنزع ملابسه وارتكاب أفعال خادشة للحياء.

ولم يكتفِ بذلك، بل قام بتصوير اللحظة التي حاولت خلالها الفنانة الهروب إلى سيارتها، ولاحقها محاولًا فتح باب السيارة للتحرش بها مجددًا، إلا أن محاولته باءت بالفشل وتمكنت انتصار من الهروب.

وعلى الفور، توجهت انتصار إلى قسم الشرطة وحررت محضرًا بالواقعة، ليتم ضبط المتهم وتحويله إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى المحاكمة. وبعد تداول القضية أمام المحكمة، أصدرت الهيئة القضائية حكمها بحبس المتهم عامين مع وقف التنفيذ.

على صعيد آخر، تعاقدت الفنانة انتصار مؤخرًا على المشاركة في بطولة فيلم “صقر وكناريا”، الذي يجمع لأول مرة النجم محمد إمام والفنان شيكو، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي. وتجسد انتصار خلال أحداث الفيلم شخصية والدة محمد إمام.