أنغام لأوّل مرّة في لندن.. إليكم التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: للمرة الأولى، تستعد الفنانة أنغام للوقوف على مسرح قاعة “رويال ألبرت هول” الشهيرة في العاصمة البريطانية لندن، لإحياء أول حفل لها هناك، وذلك ضمن سلسلة حفلاتها العالمية الهادفة إلى تعزيز حضور الأغنية العربية على أهم المسارح الدولية.

وكانت أنغام قد أحيت مؤخرًا حفلاً ضخماً في مدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات “موسم جدّة”، بتنظيم من شركة “بنش مارك”. وشاركت أنغام متابعيها عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام” بفيديو خاص يوثق كواليس الحفل، تضمن لقطات من التحضيرات والبروفات وصولاً إلى التفاعل الحماسي من جمهور جدّة. وعلّقت على الفيديو قائلةً: “حفل جدة – أبريل 2025″، مؤكدة بذلك أهمية اللقاء الذي جمعها بمحبيها في السعودية.

وظهرت أنغام خلال الفيديو أثناء تدريباتها مع فرقتها الموسيقية، وتحضيراتها قبل الصعود إلى المسرح، بالإضافة إلى مشاهد أدائها على خشبة المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور. وقدّمت أنغام خلال الحفل أكثر من 30 أغنية من أرشيفها الغنائي، في أجواء مميزة امتزجت فيها الإحساسات الفنية الراقية مع تقنيات العرض المسرحي الحديث.

وشهد الحفل إقبالاً جماهيرياً استثنائياً منذ لحظة الإعلان عنه، حيث نفدت التذاكر بالكامل في وقت قياسي، في دلالة واضحة على الشعبية الكبيرة التي تتمتع بها أنغام، خصوصًا في مدينة جدّة، التي وصفتها خلال الحفل بأنها “مدينة تحتل مكانة خاصة في قلبي”.