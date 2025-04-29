أحمد السقا يعيد إحياء مشروع فيلم “هيروشيما”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرر الفنان أحمد السقا استئناف العمل على مشروع فيلمه الجديد “هيروشيما”، بعد فترة من التوقف دون الكشف عن أسباب ذلك. ويعمل السقا حاليًا على عقد جلسات مكثفة مع السيناريست أيمن بهجت قمر، مؤلف ومنتج العمل، والمخرج أحمد نادر جلال، لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الفيلم، إلى جانب اختيار فريق العمل والتعاقد مع الأبطال تمهيدًا لبدء التصوير في أقرب وقت ممكن.

ويُعد هذا التعاون الجديد استمرارًا للشراكة الفنية بين السقا وأحمد نادر جلال، بعد آخر أعمالهما السينمائية معًا في فيلم “السرب”، من تأليف عمرو عبد الحليم، وبمشاركة نخبة من النجوم، أبرزهم دياب، محمد ممدوح، شريف منير، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، مثل آسر ياسين، أحمد حاتم، وكريم فهمي.

وكان أحمد السقا قد شارك أيضًا في موسم دراما رمضان الماضي ببطولة مسلسل “العتاولة 2″، إلى جانب طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، أحمد كشك، نسرين أمين، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع، مي القاضي، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.