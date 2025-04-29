الأولوية لفلسطين.. أحمد مالك يعلن موقفه من الأعمال العالمية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال الـ”ماستر كلاس” الذي أُقيم له ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة من “مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير”، كشف الفنان أحمد مالك عن أسباب عدم اهتمامه بالمشاركة في الأعمال العالمية، مشيرًا إلى أن موقفه نابع من الاعتبارات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وقال مالك: “في السابق، كان الفنانون العرب محصورين في أدوار مرتبطة بالإرهاب، واليوم نجد أنفسنا محصورين في أدوار اللاجئين، وبعد الذي يحدث في فلسطين، لم أعُد مهتماً بالمشاركة في الأعمال العالمية، نظرًا لتوجهاتهم… أفضّل أن أوجّه طاقتي ومجهودي لدعم صناعة الفن في مصر والوطن العربي ولأسرتي”.

كما تحدّث عن تجربته في فيلم “6 أيام”، موضحًا أن المخرج كريم شعبان استعان بمدرّب تمثيل لمساعدة الممثلين على أداء أدوارهم المختلفة بحسب المراحل العمرية، مما انعكس بشكل إيجابي على مستواه الفني والشخصي. وأضاف: “الممثل مسؤول عن دوره، وهذه الخطوة ساعدتني كثيراً في تطوير أدائي وأدواتي”، مشدداً على أن النجاح الحقيقي يبدأ من إتقان الفنان لمهنته، وليس بالاعتماد فقط على المظاهر أو منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار أحمد مالك إلى تعاونه مع شركة مسؤولة عن التسويق الفني الخاص به، مؤكداً أن التسويق الأهم يبدأ داخل غرفة الكاستينغ من خلال تقديم أداء احترافي. وقال: “أقوى تسويق يمكن أن يصنعه الفنان لنفسه هو أن يكون متمكناً من مهنته، وأن يتمسك بالفرصة بكل قوّته، فالتسويق عبر السوشيال ميديا أو من خلال المظهر الخارجي وحده لا يكفي، وما يستمر هو العمل الحقيقي والتمثيل الجيد”.