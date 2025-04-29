“تذكر الحب”.. باريش أردوتش وهاندا آرتشل يجتمعان مجددًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يترقب الجمهور التركي وعشاق الدراما التركية حول العالم عرض مسلسل “تذكر الحب” (Aşkı Hatırla)، الذي يجمع اثنين من ألمع نجوم الشاشة التركية، باريش أردوتش وهاندا آرتشل، بعد نجاح تعاونهما السينمائي السابق.

وقد أنهى النجمان مؤخرًا تصوير آخر مشاهد المسلسل، وتم الإعلان عن عرضه الرسمي في يونيو 2025، ليكون ثاني عمل يجمعهما بعد فيلم “اتركه للرياح”، الذي طُرح عبر منصة “نتفليكس” في سبتمبر الماضي، واستطاع أن يحقق تفاعلًا واسعًا بفضل الكيمياء الواضحة بينهما.

المسلسل الجديد من تأليف الكاتب أحمد فاتان، وإخراج أوزغور أونورم، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم الشباب، أبرزهم: فيياز شيريف أوغلو، باشاك غومولشينلي أوغلو، ألبير سالديران، ناز جوكتان، بيغوم أكايا، ميليس مينكاري، سيزين أكباش أوغلو، وفاتح آل.

يحمل “تذكر الحب” طابعًا دراميًا رومانسيًا، ويتكون من ثماني حلقات فقط، وسيُعرض عبر إحدى المنصات الرقمية الشهيرة. وتدور أحداثه بين مدينتي إسطنبول وكابادوكيا، حول قصة حب طويلة الأمد بين “دينيز” (باريش أردوتش)، المهندس المعماري، و”غونيش” (هاندا آرتشل)، الصحفية الدؤوبة، اللذين يفترقان قبيل زواجهما، قبل أن تجمعهما رسالة غامضة تشعل مجددًا مشاعر الحب بينهما.

يُذكر أن فيلم “اتركه للرياح” قد تناول قصة شاب وفتاة يواجهان مشكلات تهدد شركات عائلتيهما بالإفلاس، ليتحول لقاؤهما إلى قصة حب مميزة في مدينة تشيشمي التركية، وكان الفيلم من تأليف سيلان ناز وإخراج إنجين إردين.