مسلسل “لام شمسية” يشارك في مهرجان SeriesFest الأمريكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشهد مهرجان SeriesFest في ولاية كولورادو الأميركية عرض الحلقة الأولى من مسلسل “لام شمسية” يوم 4 مايو المقبل، حيث يُقام عقب العرض ندوة خاصة بحضور المؤلفة مريم نعوم والمخرج كريم الشناوي، وذلك تكريمًا لنجاح المسلسل الكبير خلال موسم دراما رمضان 2025، وما حققه من تفاعل جماهيري لافت.

ويُعد مسلسل “لام شمسية” من أبرز إنتاجات هذا العام، وهو من تأليف مريم نعوم (ورشة سرد)، وإخراج كريم الشناوي، ومن إنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر. ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، الطفل علي البيلي، فاتن سعيد، يارا جبران، مصطفى عسكر، مع ضيوف الشرف علي قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده، وإسماعيل شرف.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد نظمت احتفالية خاصة لتكريم نجوم وصنّاع المسلسل، تحت رعاية وحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، تقديرًا لدور المسلسل في تناول قضايا مجتمعية مهمة، بحضور شخصيات بارزة منها المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وعدد من مسؤولي وزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب محمد السعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيسة لجنة تطوير المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة.

ويُذكر أن مسلسل “لام شمسية” نجح في ترك أثر قوي لدى الجمهور، ونال إشادات واسعة على مستوى الأداء الدرامي والمعالجة الفنية للقضايا الاجتماعية.