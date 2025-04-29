توم كروز يحسم جدل خلافه مع براد بيت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد سنوات من الشائعات حول وجود خلافات أو منافسة حادة بينه وبين براد بيت، خرج النجم توم كروز ليؤكد أن العلاقة بينهما جيدة ولا تشوبها أي خلافات.

وجاءت تصريحات كروز بالتزامن مع اقتراب عرض فيلم براد بيت الجديد عن سباقات الفورمولا 1، إضافة إلى عرض الجزء الختامي من سلسلة “مهمة مستحيلة” التي يقوم ببطولتها توم كروز.

وخلال تصريحاته، وصف كروز براد بيت بـ”الصديق”، مشيدًا بمهاراته في قيادة السيارات، وكاشفًا أن علاقتهما تعود إلى عام 1994 حين كانا يتسابقان بالكارت أثناء تصوير فيلم “مقابلة مع مصاص الدماء”. وأضاف كروز قائلاً: “لا أطيق انتظار مشاهدة فيلمه هذا الصيف، سيكون مذهلًا”.

وكانت قد انتشرت سابقًا أحاديث عن توتر العلاقة بين النجمين خلال تصوير الفيلم بسبب اختلاف أسلوب حياتهما وطريقة عملهما، إلا أن الزمن يبدو أنه ساهم في إزالة أي خلافات عالقة، ليؤكد كروز اليوم احترامه الكبير لزميله، في خطوة لافتة تزامنت مع احتدام المنافسة بين أبرز أفلام هوليوود في موسم الصيف.