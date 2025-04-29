أكرم حسني يستعد لـ”ألف تيتة وتيتة” في موسم جدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد فريق عمل مسرحية “ألف تيتة وتيتة” لتقديم عروضه الكوميدية في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في مدينة جدة، وذلك على مدى ثلاثة أيام من 1 إلى 3 مايو 2025 على مسرح “سيتي ووك”، ضمن فعاليات موسم جدة.

وقد أعلن حساب فعاليات جدة عن الحدث من خلال نشر بوستر المسرحية، وعلق قائلاً: “استعدوا لأحلى ليلة مع المسرحية الكوميدية ‘ألف تيتة وتيتة’، بطولة الفنان أكرم حسني ومجموعة من نجوم الفن، من 1 إلى 3 مايو على مسرح سيتي ووك، موسم جدة، جدة غير”.

كما شارك النجم أكرم حسني، بطل العمل، البوستر عبر حسابه الرسمي، معلقًا: “العرض الثاني لمسرحية ‘ألف تيتة وتيتة’ على المسرح العربي بسيتي ووك جدة من 1 مايو لغاية 3 مايو”.

عن المسرحية

“ألف تيتة وتيتة” مسرحية كوميدية من ﺇﺧﺮاﺝ محمد أوتاكا، وتأليف أحمد سعد والي، مهاب حسين، وإبراهيم صابر، ويشارك في بطولتها كل من أكرم حسني، بيومي فؤاد، ميرنا جميل، بدرية طلبة، محمد أوتاكا، ومصطفى غريب.

تدور أحداث العمل حول ساحر سيرك يتقدم لخطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية، ليكتشف لاحقًا أن الجزيرة مأهولة بسحرة حقيقيين. وبعد زواجه منها، يجد نفسه عالقًا في دوامة تعويذة غامضة تطال الجميع، لينطلق في مغامرة مليئة بالمخاطر لكسر التعويذة وإنقاذ الجميع، وسط مواقف غريبة ومشوقة.