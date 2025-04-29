نفاد تذاكر لقاء أحمد حلمي بمهرجان مالمو للسينما العربية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن نفاد تذاكر محاضرة النجم المصري أحمد حلمي، التي تأتي ضمن فعاليات الدورة الخامسة عشرة للمهرجان المقام في مدينة مالمو بالسويد، خلال الفترة من 29 أبريل إلى 5 مايو 2025. ويكرم المهرجان حلمي تقديرًا لمشواره الفني الحافل والممتد عبر سنوات من العطاء والإبداع.

وفي سياق متصل، كشف المهرجان عن اختيار الفيلم المصري Snow White ليكون فيلم حفل الختام الرسمي لهذه الدورة. وأوضح رئيس المهرجان محمد قبلاوي أن الفيلم يمثل نموذجًا للأصوات الجديدة والمختلفة التي يحرص مهرجان مالمو على إبرازها، مشيدًا بتميز الرؤية الإخراجية والأداء الاستثنائي الذي يقدمه العمل. وأضاف قبلاوي: “فيلم Snow White يطرح قضية تمثيل المهمشين بطريقة إنسانية وعميقة، واختياره لختام المهرجان يعكس التزامنا بدعم السينما التي تتحدى الصور النمطية وتفتح آفاق الحوار والتفكير”.

فيلم Snow White هو عمل روائي طويل من إنتاج عام 2024، من تأليف وإخراج تغريد أبو الحسن، وبطولة مريم شريف، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد جمعة، صفوة، نهال كمال، عمرو الديزل، وخالد سرحان.

وتدور أحداث الفيلم حول “إيمان”، شابة مصرية من ذوي القامة القصيرة، تخوض رحلة شخصية وإنسانية مليئة بالتحديات في مواجهة نظرة المجتمع لها، وسعيها نحو الحب والقبول والاندماج.

ويُعد Snow White أول فيلم روائي مصري تتصدر بطولته امرأة من ذوي القامة القصيرة، في خطوة فنية وإنسانية جريئة وغير مسبوقة في السينما المصرية.