شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل ألفريد هيتشكوك.. تعلم من الألمان وصنع مدرسة فى عالم الأكشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الثلاثاء الـ29 من أبريل مع ذكرى رحيل أحد أبرز صناع السينما على مستوى العالم، ممثلاً فى المخرج ألفريد هيتشكوك الذى ولد عام 1899، ليحفر اسمه بأحرف من ذهب فى سماء السينما العالمية من خلال قائمة أفلام تجاوزت الـ50 فيلما أخرجها جميعًا، تاركًا بصمة كبرى جعلته يحصل على لقب سير من المملكة المتحدة، ويصبح من أبرز المخرجين فى التاريخ لما امتازت به بصمته من إثارة كبيرة تصل لحد الرعب في أفلام الأكشن.

مدرسة الأكشن إلى الآن تدين له بفضل كبير، وخلال السطور التالية نسلط الضوء على المخرج الراحل عبر عدة معلومات.

بزغ نجم هيتشكوك في السينما البريطانية في الأفلام الصامتة، والأفلام الصوتية في وقت مبكر، حتى عُرف بكونه أفضل مخرج إنجليزي.

بدأ المخرج الراحل حياته المهنية عام 1919 بكتابة العناوين الفرعية للأفلام الصامتة، داخل استوديو لاسكي بمدينة لندن، وهناك تعلم المونتاج وكتابة السيناريو وصار مساعد مخرج عام 1922، وفى وعام 1925 قدم أول أفلامه The Pleasure Garden الذى صور فى ألمانيا.

وأكد خلال أكثر من حوار على أنه مدين للألمان بالكثير فقد تعلم الأساليب التعبيرية من المدرسة الألمانية وقتها.

وانتقل بعد ذلك إلى السينما فى هوليود عام 1939 وأصبح مواطنًا أمريكيًا فى عام 1955.

أسس المخرج الشهير هتشكوك لنفسه أسلوب إخراجى معروف ومميز، فقد كان من الرائدين فى استخدام الكاميرا للتحرك بطريقة تحاكى نظرات الشخصية فى الفيلم، ما منح مشاهدى الفيلم قدرة أكبر على الانخراط مع الشخصيات.

ويصنف على أنه أعظم مخرج بريطانى، فقد جاء في المرتبة الأولى في استطلاع لنقاد السينما عملته مجلة ديلى تليجراف في 2007.