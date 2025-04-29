شكرا لقرائتكم خبر عن انضمام ناهد السباعى لحلقة نقاشية عن دور المرأة فى الفن بمهرجان الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام، اليوم الثلاثاء، حلقة نقاشية بعنوان دور المرأة فى ضمن فعاليات اليوم الثالث من النسخة الحادية عشرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.

الندوة تقام بالمتحف اليونانى الرومانى، حيث انضمت الفنانة ناهد السباعى للحلقة النقاشية مع المخرجة كوثر يونس وتدير الندوة الكاتبة الصحفية نجلاء سليمان، بعدما اعتذرت الفنانة انتصار عن الحضور نظرا لانشغالها بتصوير أحد أعمالها.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى 2 مايو، وتشمل عروضًا لأفلام قصيرة من مصر والعالم، بالإضافة إلى ندوات وورش عمل تهدف إلى دعم المواهب السينمائية الشابة وتعزيز الحوار حول قضايا الفن والسينما.

‏‎يُذكر أن مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، الذى تأسس عام 2015، يُقام سنويًا فى شهر أبريل بمدينة الإسكندرية، ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام صناع السينما لعرض أعمالهم على الجمهور.