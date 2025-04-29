لماذا ردت ريهام عبد الغفور على المتنمرين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أبريل 2025 01:20 مساءً - كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن سبب ردها على تعليقات الجمهور التي اننقد فيها البعض مظهرها وتقدمها في العمر عبر خاصية تعليقات أحد المقاطع المصورة عبر تيك توك.

ريهام عبد الغفور ترد على المتنمرين

ردتعلى هذا الأمر في مقطع مصور أثناء فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وقالت: "أنا شخصيًا لا أزعل من التعليقات، ولكن يكون لدي رد فعل انفعالي لأن ابني الصغير يتأذى عندما يراها، ابني الكبير أصبح مدركًا وفاهمًا لهذه الأمور، لكن الصغير يتأثر بمشاعر التنمر التي أتعرض لها، مشاعر أولادي بتتأذى لما يشوفوا حد بيتنمر عليا".

تلقت ريهام دعم كبير بعد واقعة التنور، سواء من جمهورها أو زملائها في الوسط الفني الذين جاء في مقدمتهم الفنان إياد نصار والذي أشار أنها أكبر من هذه التعليقات السلبية وأن لها مكانة خاصة ومميزة في الوسط الفني.

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ظلم المصطبة في رمضان

يُذكر أن ريهام عبدالغفور، شاركت في رمضان 2025 بمسلسل "ظلم المصطبة" وشاركها البطولة إياد نصار، فتحي عبدالوهاب، وبسمة، وهو من تأليف أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء وإسلام حافظ، وإخراج هاني خليفة.

أحداث مسلسل "ظلم المصطبة" دارت داخل المجتمع الريفي، وتحديدًا في مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإجتماعية المرتبطة بالعادات والتقاليد العرفية التي تتحكم في مصائر الناس.

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تجربة سينمائية جديدة

تواصلحالياً تصوير فيلم "برشامة" الذي تدور أحداثه حول أزمة الغش في الامتحانات بشكل عام وتأثيره على الطلاب والمجتمع وذلك في إطار كوميدي، ويقدم هشام ماجد خلال الأحداث شخصية طالب ثانوية عامة، فيما تلعبشخصية مٌعلمة في المدرسة التي تدور فيها الأحداث، وتحاول بكل الطرق منع الغش في الامتحانات ولكنها تواجه العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

الفيلم من بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، طه دسوقي، ومصطفى غريب، حاتم صلاح وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، وكان مقرراً أن تقدم بطولة الفيلم الفنانة نيللي كريم وبمشاركة مصطفى خاطر ولكن التحضيرات توقفت قبل العودة مرة أخرى بتغيير أبطال الفيلم.

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