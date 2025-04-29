عرفان خان.. رحلة نجم بوليوود مع السينما ومسابقة سينمائية تولى رئاسة تحكيمها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أبريل 2025 01:20 مساءً - يُعد الفنان عرفان خان Irrfan Khan واحداً من أبرز نجوم السينما الهندية والعالمية أيضاً، حيث شارك خلال مسيرته الفنية في عدد كبير من الأفلام السينمائية التي حققت نجاحاً كبيراً وتم عرضها بالعديد من المهرجانات السينمائية العالمية وفوزها بجوائز سينمائية مهمة.

البداية بعالم الفن والوصول للنجاح في السينما

جاءت البداية الفنية لـ عرفان خان من خلال دراسته بالمدرسة الوطنية للدراما في نيودلهي والتي خرج منها عام 1987، وعقب ذلك سافر إلى مومباي حيث بدأ احتراف عالم الفن من خلال المُشاركة ببطولة عدد من المسرحيات والأعمال التلفزيونية.وشارك ببطولة أول فيلم سينمائي له عام 1988 وهو فيلم "Hello Bombay"، وعقب ذلك وعلى مدار ما يتجاوز العشر سنوات شارك ببطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية ومن أبرزها "Drishti، Jazeere، Mujhse Dosti Karoge، Adhura، Bada Din، The Goal" والعديد من الأفلام السينمائية الأخرى.

البطولة في بوليوود والمُشاركة بالسينما العالمية

مع مطلع الألفية الجديدة وفي عام 2001 بدأ النجم الهنديبداية طريقه بعالم النجومية والبطولة المُطلقة في السينما الهندية، حيث شارك ببطولة عدد كبير من الأفلام ومن أبرزها "Maqbool" وهو إعادة لتقديم مسرحية شكسبير "ماكبث" وقد تميز أداء الفنانبه بشكلٍ مميز.

كما شارك أيضاً ببطولة فيلم "Paan Singh Tomar" الذي تتناول أحداثه القصة الحقيقية للرياضي الهندي بان سينج تومار، وفاز من خلاله بجائزة الفيلم الوطني National Film Award لأفضل ممثل، وأيضاً فيلم "The Lunchbox" الذي حصل على إشادة عالمية وتم عرضه بمهرجان كان السينمائي ومهرجان تورنتو.

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كما نال أيضاً إشادة كبيرة بمشاركته ببطولة فيلم "Talvar"، كما يُعد فيلم "Hindi Medium" من أكثر أفلامه التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً.

وعلى مستوى السينما العالمية، كان للفنان عرفان خان عدد من المُشاركات مع أبزر النجوم العالميين، من أبرزها مُشاركته ببطولة فيلم "Slumdog Millionaire" الذي نال عدداً من جوائز الأوسكار، وأيضاً مُشاركته ببطولة فيلم "Jurassic World" أمام كبار الفنانين من أبرزهم برايس دالاس، وكريس برات.

كما شارك الفنان مع النجم توم هانكس ببطولة فيلم "Inferno" المأخوذ عن رواية الأديب الأمريكي دان براون ويعد من أشهر الأفلام العالمية التي حققت نجاحاً لدى الجمهور.

ونجح الفنان عرفان خان في أن تكون له بصمة خاصة على مدار مسيرته في السينما الهندية والعالمية، مما أهله لأن يُصبح رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان أبو ظبي السينمائي الدولي دورة عام 2014 والتي شارك بها الأديب الجزائري واسيني الأعرج والمخرج الانجليزي ستيفين شاينبيرغ.

وقد رحل عن عالمنا النجم الهندي عرفان خان في مثل هذا اليوم 29 أبريل عام 2020 عن عمر ناهز الـ53 عاماً بعد صراع مع المرض، إلا أنه نجح في كتابة اسمه بحروف من نور بتاريخ السينما العالمية ويظل حاضراً بقلوب مُحبيه حول العالم.

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