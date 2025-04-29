دانييلا رحمة تعلق على انتقادات البعض لمسلسل نفس

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أبريل 2025 01:20 مساءً - شاركت الفنانة دانييلا رحمة خلال الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "نفس"، الذي أثار حالة من الجدل، فبين إشادات وانتقادات تضاربت آراء الجمهور وصناع الفن.

رد دانييلا على منتقديها

ردتعلى الانتقادات، مؤكدة أنها تفضل أن تركز دائماً على الآراء والتعليقات الإيجابية، موضحة أنها ركزت على شخصية روح التي قدمتها خلال العمل وأعطتها من قلبها كل المجهود والدعم، وأشارت إلى أنه من الصعب أن يوجد عمل فني يتفق عليه الجميع.

منتجة العمل لمى الصباح، أكدت أن كل عمل يكون حوله آراء مختلفة ومتضاربة، مشيرة إلى أن كواليس العمل كانت مليئة بالأجواء المرحة بين جميع الصناع، مشيرة إلى أن تجربة العمل مع دانييلا وباقي الأبطال كانت مميزة.

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قصة وصناع نفس

تألقت النجمة دانييلا رحمة في مسلسلات رمضان 2025 من خلالمن إخراج إيلي سمعان، ومن كتابة إيمان السعيد، وبطولة عدد من النجوم، وهم: عابد فهد، معتصم النهار، إلسا زغيب وآخرون. وتدور قصته في إطار درامي اجتماعي رومانسي حول الحب وما يترتب عليه من تضحيات كبيرة، من أجل إبعاد حقد وحسد وضغائن الآخرين.

وتدور قصته حول راقصة باليه تفقد بصرها، ثم تجد الأمل في لاجئ سوري شاب يُعيد لها ثقتها بنفسها ويقع في حبها، لكن يتدخل والدها بنفوذه وسلطته لإنهاء علاقتهما؛ لتجد نفسها أمام مفترق طرق بين حبيبها القديم غيث وبين المضي قدماً في طريقها.

يُشار إلى أن دانييلا واجهت شائعة حملها من ناصيف زيتون خلال الفترة الماضية، وتم تداول الخبر بشكلٍ موسع على السوشيال ميديا، لكنها نفت كل هذه الأنباء وطالبت باحترام خصوصية حياتها الشخصية.

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