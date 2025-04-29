تفاصيل عرض "لام شمسية" بمهرجان SeriesFest في أمريكا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أبريل 2025 01:20 مساءً - استطاع مسلسل "لام شمسية" أن يحقق نجاح جماهيري لافت خلال عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وعلى الرغم من مرور ما يقرب من شهر على عرضه لكن ما زالت أصدائه منتشره حول العالم.

عرض لام شمسية في أمريكا

خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديداً يوم 4 مايو سيتم عرض الحلقة الأولى من العمل فيبولاية كولورادو الأمريكية وذلك ضمن فعاليات الدورة الجديدة للمهرجان الذي يُعد من أبرز المهرجانات المتخصصة في الأعمال التلفزيونية عالميًا.

بعد عرض الحلقة الأولى سيتم عقد ندوة خاصة بحضور مؤلفة العمل مريم نعوم والمخرج كريم الشناوي، لمناقشة تفاصيل المسلسل الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خلال موسم دراما رمضان 2025، وأثار حالة كبيرة من التفاعل والجدل بفضل تناوله واحدة من أهم القضايا الشائكة في المجتمع.

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يُشار إلى أن مسلسل "لام شمسية" حصل على جائزة النقاد للدراما العربية كأفضل مسلسل بموسم دراما رمضان 2025، استنادًا على تصويت الجمهور، بعد منافسة مع أكثر من 15 مسلسلاً تم عرضهم في رمضان واختيارهم في مراحل التصويت على مدار أيام الشهر الفضيل.

قصة وصناع المسلسل

يُذكر أن "" هو مسلسل اجتماعي تشويقي، تدور أحداثه حول معلمة في إحدى المدارس تكتشف تعرض عدد من الأطفال للإعتداء والتنمر داخل المدرسة، وتبذل قصارى جهدها من أجل مساندتهم والدفاع عنهم، فيظهر لها العديد من المشاكل التي تهدد حياتها وحياة أسرتها، ويشارك في بطولته أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، يسرا اللوزي، صفاء الطوخي، ثراء جبيل، ياسمينا العبد، وأسيل عمران. العمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، ويتكون من 15 حلقة.

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