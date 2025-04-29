تكريم جاكي شان بجائزة إنجاز العمر من مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 29 أبريل 2025 01:20 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي في دورته الـ78 المقامة في الفترة من 6 وحتى 16 من شهر أغسطس المقبل في سويسرا، تكريم الفنان الصيني المعروف جاكي شان بجائزة "إنجاز العمر".

جاكي شان يحصل على جائزة Pardo Alla Carriera في مهرجان لوكارنو السينمائي

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ذكرت إدارة مهرجان لوكارنو السينمائي أن "جاكي شان" كان نجماً ذائع الصيت في بلده الأصلي الصين، قبل أن يدخل عالم الفيلم الأمريكي في هوليود عام 1995 بفيلم "Rumble in the Bronx"، ثم استطاع لفت الانتباه العالمي إليه منذ أول جزء قدمه في سلسلة أفلام "Rush hour – ساعة الذروة".

وقد أشاد جيونا أ. نازارو، المدير الفني لمهرجان لوكارنو السينمائي، بالتأثير الاستثنائي لجاكي شان على السينما العالمية عند إعلانه عن التكريم. وقال في بيان: "المخرج والمنتج والممثل وكاتب السيناريو ومصمم الرقصات والمغني والرياضي والممثل المغامر، يُعد جاكي شان شخصيةً محوريةً في السينما الآسيوية المعاصرة، وقد أعاد تأثيره صياغة قواعد سينما هوليوود"، وأضاف: "منذ سنوات دراسته في أكاديمية الدراما الصينية تحت إشراف الأستاذ يو جيم-يون، وعمله في سن مبكرة كممثل مجازف في تحفة A Touch of Zen، أعاد شان ابتكار سينما الفنون القتالية باستمرار، بل وأكثر من ذلك بكثير".

وذكرت إدارة المهرجان، في نص تكريمها لجاكي شان، أنه نجح في بدايته في إعادة تعريف سينما الأكشن في هونج كونج قبل أن يصبح نجم هوليودي عالمي، وقالت: "جاكي شان نجم محبوب للغاية استطاع سد الفجوة بين الشرق والغرب".

ومن المقرر أن يعرض مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي في دورته المقبلة، عدداً من أفلام جاكي شان احتفاءً به، ووقع الاختيار على أفلام "Project A – المشروع A" الذي قدمه عام 1983، و"قصة شرطي -Police story" الذي قدمه عام 1985، وكلا الفيلمين أخرجهما ومثل فيهما.

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ومن الجدير بالذكر أن نجم بوليوود شاروخان دخل التاريخ كأول هندي يحصل على جائزة "باردو آلا كاريرا" المرموقة أو "الفهد المهني" في مهرجان لوكارنو السينمائي في نسخته السابقة السابع والسبعين.

قد ترغبين في معرفة شاروخان يتسلم جائزة إنجاز مدى الحياة بمهرجان لوكارنو السينمائي الدولي

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