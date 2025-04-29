بينار دينيز بأحدث صورة لها بعد الإنجاب

ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة التركية بينار دينيز صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد إنجابها طفلها، وقد تلقّت التهاني من قبل الكثير من المتابعين، وظهرت بينار في الصورة وهي على السرير في المستشفى تحمل طفلها والى جانبها زوجها كاهان يلدربم.



الجدير ذكره ان بينار وكاهان أطلقا على الطفل اسم "فكرت هاكان" وذلك تكريما لوالد كاهان الذي يُدعى هاكان.

وأعلنت الصحف التركية عن اسم الطفل بعد الإعلان عن ولادة بينار منذ أيام، كما كشفت الصحف أن الولادة تمت في أحد المستشفيات الخاصة بإسطنبول وسط أجواء هادئة.



