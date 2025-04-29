برناديت حديب : لهذا السبب لا أتابع الأعمال الدرامية

ميرنا وليد - بيروت - برناديت حديب، ممثلة لبنانية تُجسّد بفنّها حضورًا استثنائيًا لا يشبه سواها، وقوتها في التمثيل لا تكمن فقط في تقمّص الشخصيات، بل في قدرتها على منحها حياة نابضة بالتفاصيل والصدق.



عبر مسيرتها الطويلة، تميّزت برناديت حديب بأدوارها التي تجمع بين العمق الإنساني والتنوع الفني، من السينما إلى المسرح والتلفزيون، وقدّمت أداءً لافتًا في أفلام عديدة، منها "لما حكيت مريم"، "إنسان شريف"، و"بالقانون"، وشاركت في مسلسلات تركت أثرًا في الجمهور، منها "عمر"، "راحوا" و"وأخيرًا".

أما على خشبة المسرح، فكانت لـ برناديت حديب بصمات قوية في أعمال كثيرة، منها "ليلى" و"غرام أو انتقام"، و آخرها مسرحية "Magma"، التي جعلت منها تحفة مشهدية رائعة.

في هذا اللقاء مع موقع الخليج 365، تتحدث برناديت حديب عن سبب إبتعادها عن الأعمال التلفزيونية، وعن مشاركتها في فيلم "الرب يراني"، وتجربتها في الأعمال ذات الطابع الديني، وعن سبب عدم متابعتها للأعمال الدرامية.