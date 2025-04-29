الموت يغيب أحد مشجعي الأهلي المحبوبين

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ميرنا وليد - بيروت - غصت قلوب جماهير النادي الأهلي المصري لكرة القدم بالحزن صباح اليوم الاثنين، بعد وفاة محمد أحمد عبد الغني، المعروف بلقب "أمح الدولي"، أحد أكثر المشجعين عشقًا وإخلاصًا للقلعة الحمراء، وحرص الإعلامي المصري عمرو الليثي على نعيه عبر حسابه، قائلاً: "رحم الله المشجع الأهلاوي صاحب القلب النقي أمح الدولي، خالص العزاء لأسرته الكريمة، نسأل الله أن يغمره برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.
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وكان عبد الغني قد تعرض قبل وفاته لحادث سقوط أدى إلى إصابته بكسر في العمود الفقري، مما أدى الى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنأخيه أوضح لاحقًا أن العلاج لم يكن ملائمًا لحالته، مما تسبب في تدهور حالته سريعاً، وأُصيب بشلل مؤقت تزامن مع تعرضه لجلطة دموية والتهاب رئوي حاد، أدت الى وفاته .
كان "أمح الدولي" أكثر من مجرد مشجع، كان روحًا نابضة في مدرجات الأهلي، بصوته وحضوره الذي لا يُنسى، ليبقى اسمه محفورًا في ذاكرة العاشقين للأهلي.
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