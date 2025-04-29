الأمير ويليام وكيت ميدلتون يستعدان لهذه الخطوة المهمة

ميرنا وليد - بيروت - يسافر الأمير البريطاني وليام وزوجته كيت ميدلتون، اليوم الثلاثاء، إلى جزيرة ريفية ساحرة في إسكتلندا، احتفالاً بالذكرى الرابعة عشرة لزواجهما، في أهم رحلة مشتركة لهما هذا العام.



تزوج وليام، ولي عهد بريطانيا، من كيت في 29 أبريل (نيسان) 2011 خلال حفل مهيب في كنيسة وستمنستر تابعه الملايين حول العالم. وكان لقاؤهما الأول قبل عشر سنوات من الزواج، حين كانا طالبين في جامعة سانت أندروز على الساحل الشرقي لاسكتلندا، وفي خطوة مميزة بعيداً عن الإحتفالات التقليدية في المنزل، قرر الثنائي قضاء يومين في جزيرتي مال وأيونا، وهما جزء من أرخبيل هيبريدس قبالة الساحل الغربي لإسكتلندا، حيث سيقيمان في كوخ صغير معزول وسط طبيعة الجزيرة الخلابة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام بريطانية، وتُعد هذه الرحلة واحدة من الظهورات العلنية النادرة للأمير والأميرة معاً منذ بدء كيت علاجها الكيميائي الوقائي عقب تشخيص إصابتها بالسرطان، والذي تتعافى منه حالياً، ويُذكر أن وليام وكيت لديهما ثلاثة أطفال: الأمير جورج (11 عاماً)، الأميرة شارلوت (9 أعوام)، والأمير لويس (7 أعوام).