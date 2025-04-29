ميرنا وليد - بيروت - روجت الممثلة التركية هاندا أرتشيل لمسلسلها الجديد "تذكر الحب" مع الممثل التركي باريش أردوتش، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإحتماعي.

وشاركت هاندا متابعيها الغعلان الرسمي للمسلسل، وأرفقته بتعليق كتبت فيه: "هل تشعر بفراشات في معدتك؟ تذكر الحب قريباً عبر منصة ديزني".

وتضمن مقطع الفيديو مشاهد رومانسية وحماسية ومليئة بالحب والشغف بين هاندا وباريش، مع تلميحات إلى بعض المصاعب والتعقيدات التي ستواجه علاقتهما.

وقال الثنائي في مقطع الفيديو جملاً مؤثرة مثل: "لقد وقعت في الحب هناك لأول مرة"، و"دعونا نتذكر كيف ترتفع أقدامنا عن الأرض". وتقول هاندا في نهاية الإعلان التشويقي: "علينا العودة"، ليُجيبها باريش: "لا عودة من هنا على الإطلاق".

يذكر أن مسلسل "تذكر الحب" يعتبر العمل الثاني الذي يجمع بين أرتشيل وأردوتش، إذ شاركا منذ فترة بفيلم "اتركه للرياح"، الذي لاقى نجاحا واسعا.

كانت هذه تفاصيل خبر رومانسية هاندا أرتشيل وباريش أردوتش في الإعلان الرسمي لمسلسل "تذكر الحب" تثير حماس الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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