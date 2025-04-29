بعد أزمة تصوير الجنازات.. نقابتا الصحفيين والمهن التمثيلية تتحركان رسميًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعقد نقابة الصحفيين غدًا الثلاثاء، الموافق 29 أبريل الجاري، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة السادسة مساءً بالقاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعي) بمقر النقابة، للإعلان عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة “سكنة”، المتخصصة في تقديم خدمات تنظيم مراسم الجنازات.

ومن المقرر أن يشهد المؤتمر الإعلان عن الإجراءات التنفيذية والتنظيمية الخاصة بتطبيق قواعد جديدة لتنظيم تغطية مراسم الجنازات والعزاءات، خاصة جنازات الفنانين والمشاهير، وذلك بالشراكة مع نقابة المهن التمثيلية، بما يضمن الحفاظ على حق الصحفيين والمصورين في أداء مهامهم مع احترام خصوصية اللحظات الإنسانية والقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي.

كما سيتضمن التعاون تنظيم تقديم خدمات شركة “سكنة” لأعضاء نقابة الصحفيين بطريقة ميسرة، في إطار حرص النقابة على دعم ورعاية أعضائها اجتماعيًا.

ويُعقد المؤتمر بحضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والمهندس أحمد جاب الله، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سكنة”، إلى جانب مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين الصحفيين بالنقابة.

ويأتي هذا التحرك بعد تصاعد شكاوى عدد من الفنانين بشأن الفوضى التي صاحبت تغطية مراسم جنازات الفنانين في الآونة الأخيرة، حيث أعرب كثيرون عن استيائهم من مشاهد الزحام والتصوير غير المنظم باستخدام الهواتف المحمولة، لا سيما خلال جنازة الفنان المصري الراحل سليمان عيد، حيث لاحقت الكاميرات نجوم الفن وأسرته أثناء تشييع الجثمان.