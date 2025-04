مهرجان برلين السينمائي الدولي يكشف موعد دورته لعام 2026

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول إعلان رسمي منذ اختتام فعاليات النسخة الماضية من مهرجان برلين السينمائي الدولي لعام 2025، أعلن القائمون على المهرجان عن موعد إقامة النسخة السادسة والسبعين، التي ستُقام في الفترة من 12 إلى 22 فبراير 2026.

وجاء الإعلان عبر الموقع الرسمي للمهرجان ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكدت تريشيا تاتل، مديرة الدورة المقبلة، قائلة: “سيُقام مهرجان برلين السينمائي الدولي السادس والسبعون في الفترة من 12 إلى 22 فبراير 2026″، وأضافت: “بعد النجاح الباهر الذي حققته دورة هذا العام، بدأنا الآن التخطيط لدورة عام 2026. نتطلع إلى الاحتفال بالسينما مجددًا مع صناعة السينما والجمهور، وأن نكون منصةً لصناعة السينما العالمية”.

كما تم تحديد مواعيد الفعاليات المرافقة للمهرجان:

سوق برلين السينمائي الأوروبي سيُقام من 11 إلى 18 فبراير 2026.

سوق الإنتاج المشترك سيُعقد من 14 إلى 17 فبراير.

مواهب برلين السينمائية ستُقام من 13 إلى 18 فبراير.

يوم صندوق السينما العالمي سيُعقد في 17 فبراير.

وذلك ضمن إطار الفعاليات الاحترافية لمهرجان برلين السينمائي.

الجوائز الرئيسية لمهرجان برلين السينمائي 2025:

الدب الفضي للمساهمة الفنية المتميزة: La Tour de Glace للمخرجة لوسيل هادزيهاليلوفيتش

الدب الذهبي لأفضل فيلم: أحلام Drømmer

الدب الفضي للجنة التحكيم الكبرى: المسار الأزرق The Blue Trail

الدب الفضي للجنة التحكيم: الرسالة The Message

الدب الفضي لأفضل مخرج: هوو مينج عن فيلم Living the Land

الدب الفضي لأفضل أداء رئيسي: روز بيرن عن فيلم If I Had Legs, I’d Kick You

الدب الفضي لأفضل أداء مساعد: أندرو سكوت عن فيلم Blue Moon

الدب الفضي لأفضل سيناريو: Continental ’25 لرادو جود