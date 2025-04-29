كايلي جينر تستعرض رشاقتها بإطلالة رياضية ضيقة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطفت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر الأنظار بأحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، حيث شاركت متابعيها مجموعة صور جديدة أظهرت فيها رشاقتها وجمالها.

واختارت كايلي لوكًا رياضيًا أنيقًا ارتدت خلاله كروب توب باللون الأسود من دون أكمام مع سروال رياضي ضيق، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، بينما اعتمدت مكياجًا ناعمًا أبرز ملامحها الطبيعية.

وفي سياق آخر، أفادت تقارير إعلامية حديثة بأن النجم الأميركي تيموثي شالاميت يستعد للاحتفال بخطوبته على كايلي جينر، حيث كشفت المصادر أن شالاميت أنفق نحو 300 ألف دولار لشراء خاتم خطوبة فاخر مرصع بـ150 ماسة براقة.

كما أفادت بعض التقارير أن الثنائي كانا في الآونة الأخيرة يستكشفان عقارات فاخرة في باريس وميلانو، ما عزز التكهنات حول قرب إعلان ارتباطهما رسميًا.

ونقل عن أصدقاء مقربين من شالاميت أنه كان يبحث منذ أسابيع عن نصائح متعلقة باختيار خاتم الخطوبة المثالي، حيث استعان بمصمم مجوهرات باريسي لإنجاز القطعة الفريدة التي استغرق تنفيذها ستة أسابيع.

وتشير المعلومات إلى أن تيموثي شالاميت يبحث حاليًا عن أماكن مناسبة للاحتفال بخطبتهما، بعد أن تقدم رسميًا بطلب الزواج، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الحدث خلال الأشهر المقبلة.