شريهان تحتفل بتتويج محمد صلاح بالدوري الإنجليزي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت النجمة شريهان على تهنئة النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بمناسبة تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، للمرة العشرين في تاريخ النادي.

وشاركت شريهان عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الشخصي بموقع “إنستغرام” صورة لمحمد صلاح، وعلقت عليها بعبارة: “بسم الله ما شاء الله”، تعبيرًا عن فخرها بالإنجاز الذي حققه.

وكان فريق ليفربول قد تُوج رسميًا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا على توتنهام هوتسبير بنتيجة 5-1، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أنفيلد”.

شريهان تنشر صورة نادرة بإطلالة مميزة

وفي سياق آخر، شاركت شريهان جمهورها بصورة نادرة لها عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة، مرتدية بالطو أسود أنيق مع قبة رأس غير تقليدية باللون ذاته، وأضافت لمستها الخاصة من خلال ارتداء مجوهرات ذهبية أنيقة.

وكان أحدث ظهور لشريهان خلال جنازة حماة الفنان رامي صبري، حيث بدت عليها علامات التعب، مما أثار قلق جمهورها على حالتها الصحية، خاصة بعد معركتها الطويلة مع مرض سرطان الغدد اللعابية، الذي أصيبت به عام 2002 وخضعت بسببه لعدة عمليات جراحية دقيقة لإزالة الورم.