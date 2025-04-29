ابنة نور الشريف تحيي ذكرى ميلاد والدها بكلمات مؤثرة والنجوم يتفاعلون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيت الفنانة مي نور الشريف ذكرى يوم ميلاد والدها الفنان الكبير نور الشريف، الذي يوافق اليوم 28 أبريل، من خلال نشر صورة له عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، وأرفقتها برسالة مؤثرة كتبت فيها:

“رجائي في الله وإيماني برحمة ربنا الرحمن الرحيم، أنك في مكان حلو وأجمل من الدنيا. واحشني يا بابي، وكل سنة وأنت أصغر سنة، كل سنة وإحنا أقرب لك سنة. بحبك”.

ولقي منشور مي تفاعلاً كبيرًا من نجوم ومشاهير الوسط الفني، حيث حرص عدد منهم على إحياء الذكرى والدعاء للراحل بالرحمة والمغفرة، من بينهم لطيفة ومحمد محمود عبد العزيز، الذين علقوا: “الله يرحمه ويصبرك”، و”ألف رحمة ونور على روحه في الجنة بإذن الله”.

نور الشريف في سطور

التحق الفنان الراحل نور الشريف بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه عام 1967 بتقدير امتياز. بدأت مسيرته المسرحية من خلال ترشيح الفنان سعد أردش له في دور صغير بمسرحية “الشوارع الخلفية”، ليختاره لاحقًا المخرج كمال عيد لمسرحية “روميو وجولييت”، حيث تعرّف أثناء البروفات على الفنان عادل إمام، الذي رشحه للمخرج حسن الإمام ليقدمه في فيلم “قصر الشوق”، ونال عنه أول شهادة تقدير.

خاض نور الشريف تجربة الإخراج المسرحي بمسرحية “الكاهن”، كما أخرج فيلمه السينمائي الوحيد “العاشقان”. وعلى مدار مسيرته، حصد العديد من الجوائز عن أبرز أعماله السينمائية.

ومن أبرز أعماله: مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، وفيلم “سواق الأوتوبيس”، و”العار”، و”مسجون ترانزيت”، و”جري الوحوش”، وغيرها من الأعمال التي خلّدت اسمه كواحد من أعمدة الفن العربي.