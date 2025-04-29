البيت الأبيض يحتفل بعيد ميلاد ميلانيا ترامب (صور)

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل البيت الأبيض بعيد ميلاد السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب، التي أتمّت عامها الخامس والخمسين، عبر نشر مجموعة من الصور المميزة لها برفقة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مسلطًا الضوء على أبرز محطات ظهورها الرسمي خلال فترة إقامتها في البيت الأبيض.

وشملت المنشورات 20 صورة لميلانيا، التُقطت خلال مناسبات مختلفة، من بينها احتفالات عيد الفصح، وجولتها في الأهرامات بمصر، بالإضافة إلى لحظات عفوية ظهرت فيها وهي ترقص مع الرئيس ترامب.

وقد استعاد البيت الأبيض بهذه المناسبة ذكريات بارزة من فترة وجود ميلانيا ترامب كسيدة أولى، مشيدًا بإطلالاتها الرسمية ومشاركاتها في الفعاليات الوطنية والدولية.