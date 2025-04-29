شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق مصطفى قمر يكشف تفاصيل حالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح حمادة قمر شقيق الفنان مصطفى قمر، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن شقيقه الفنان مصطفى قمر في حالة صحية طيبة بعد إجراء العملية الجراحية بالحنجرة، وأن مصطفى مُلزم بعدم الكلام لمدة 5 أيام، يليها أسبوع تعافى يعتمد خلاله على "الغناء الخفيف"، معتبرًا أن "كل اللى يجيبه ربنا كويس".

كان قد أعلن الفنان المصرى مصطفى قمر عبر حسابه على منصة "إنستجرام" خضوعه لعملية جراحية فى الأحبال الصوتية، ناشرًا صورة من غرفة العمليات مع تعليق طمأن فيه جمهوره، قائلًا: "أنا بنزل البوست ده علشان العرايس ما يزعلوش... الحمد لله عملية صغيرة فى الأحبال الصوتية، وحترتاحوا منى 6 أيام من غير كلام"، وأكد فى منشوره اعتذاره عن الحفلات والأفراح مؤخرًا بسبب حالته الصحية".

وكانت آخر كليبات مصطفى قمر أغنية صناعة مصرية من كلمات وألحان محمد قاسم وتوزيع وسام عبد المنعم.

أغنية "صناعة مصرية" باللهجة المصرية وبقالب غنائى إيقاعى، عمل غنائى جمع بين الغزل والحب بأسلوب مختلف من ناحية المفردات والتعابير المستخدمة فى وصف الشريكة التى وُصفت بأنها صناعة مصرية، وذلك تعبيراً عن جمال الفتاة المصرية التي تغزل بها مصطفى قمر الذي قدم أغنية جديدة ومختلفة عن أغنياته السابقة.

صُورت أغنية "صناعة مصرية" في منطقة "المكس" في مدينة الإسكندرية في مصر تحت إدراة المخرجة المصرية بتول عرفة، ويُعتبر أول كليب لـ مصطفى قمر يتم تصويره في الإسكندرية على الرغم من أنها مسقط رأسه.



مصطفى قمر



مصطفي قمر



مصطفى قمر



مصطفى قمر



مصطفي قمر



مصطفى قمر