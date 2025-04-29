شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مدكور يشيد بمسلسل ولاد الشمس ويوجه تحية لشباب دور الأيتام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى الإعلامى شريف مدكور بمسلسل ولاد الشمس، معتبرًا أن حلقته الأخيرة قدمت رسالة إنسانية قوية عبر لقاء جمع شخصيات العمل بشباب تربوا فى دور أيتام.

ونشر مدكور عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" تعليقًا أشاد فيه بالمسلسل، قائلًا: "مسلسل ولاد الشمس حلو قوى، والحلقة الأخيرة عجبتنى بشكل خاص بسبب اللقاء مع الشباب اللى زى الفل، الذين تربوا فى دور أيتام.. لو أى حد منهم شاف كلامى، عاوز أقول له: أنتم متربين أحسن من ناس كثيرة اتربت مع أهاليهم، ثقتكم فى أنفسكم وإعلانكم عن تربيتكم فى دور أيتام شىء كبير قوى ويستحق التحية".



ولاد الشمس ولاد الشمس



بوست شريف مدكور بوست شريف مدكور

ووجّه مدكور رسالة مباشرة للشباب: "تحياتي ليكم، أنتم نموذج للتحدي والإصرار، وافتخروا دائمًا بقصتكم".

مسلسل "ولاد الشمس" من الأعمال الدرامية التي تناولت قضايا اجتماعية حساسة، وحظى بتفاعل جماهيرى لافت منذ بدء عرضه، تعليق مدكور يأتي في إطار تسليط الضوء على دور الفن في إبراز قصص ملهمة وتغيير الصور النمطية.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.