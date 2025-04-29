ليوناردو دي كابريو يردّ على شائعات زواجه بطريقة حاسمة

ميرنا وليد - بيروت - أفاد الممثل ليوناردو دي كابريو الى موقع Daily Mail أنه لن يتزوج من صديقته إينيس دو رامون والسبب فشل التجارب الزوجية السابقة بالرغم من مشاعر الحب التي يكنّها لصديقته مصممة المجوهرات.

وأشار أن طلاقه من أنجلينا جولي لعب دوراً محورياً حول رفضه فكرة الإرتباط وأثر على علاقته بأولاده بطريقة سلبية. وحاول أصدقاءه إقناعه بتبديل موقفه منهم جورج كلوني لكنهم لم ينجحوا.

وأكدت Daily Mail أن براد بيت مغرم بإينيس، لكنه لا يريد أن يخوض تجربة الزواج والأطفال مرة جديدة. لقد عانى كثيراً بسبب طلاقه من أنجلينا جولي. عمره 62 عاماً ويحب حياته كما هي.