أول من فاز بـ 3 جوائز أوسكار.. تعرف على الجانب العاطفي لـ دانيال داي لويس في عيد ميلاده

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم عيد ميلاد الأسطورة السينمائية السير دانيال دي لويس، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1957 في مدينة لندن بالمملكة المتحدة، وهو من عائلة فنية حيث والده الشاعر الأيرلندي الشهير سبسل دي لويس، ويعد دانيال أحد أهم الممثلين في تاريخ السينما، وهو اول من فاز بثلاث جوائز أوسكار عن دور رئيسي.

وعلى الجانب الآخر، يقدس الأسطورة السينمائية دانيال دي لويس حياته العاطفية، فهو يعيش قصة حب طويلة مع ريبيكا ميلر وهى من مواليد 15 سبتمبر 1962 في روكسبيري بكونيتيكت، هي ابنه الكاتب المسرحي الأمريكي الشهير آرثر ميلر، ووالدتها هى المصورة اينجم وراث.

بدأت حياتها كممثلة، إلا أنها وجدت الإخراج والتأليف والإنتاج الأنسب لاستكمال حياتها المهنية، تستمتع ريبيكا ميلر بتقدم الأفلام المستقلة التي تترك عادة بصمة قوية ومهمة في عالم السينما، التقت ريبيكا ميلر بدانيال داي لويس خلال تصوير فيلم "The Crucible" وتزوجا في 1996 ، لريبيكا ميلر ودانيال ثلاث أبناء هم جابرييل ورونان وكاشيل، وتعيش ميلر وزوجها الحائز على جائزة أوسكار حياة هادئة ومستقرة في أيرلندا مع أسرتهم، وهو مايعتبره الكثيرين أمر غريب، حيث يحرص صناع السينما على التواجد دائمًا في هوليوود.

ونال دي لويس، 3 جوائز أوسكار عن أفلام: عن فيلم " Lincoln" الذى قدمه عام 2012، وفيلم " There Will Be Blood" الذى قدمه عام 2007، وفيلم " My Left Foot: The Story of Christy Brown" الذى قدمه عام 1989، ويكون بذلك هو أول ممثل في تاريخ جوائز الأوسكار يفوز بجائزة أفضل ممثل عن دور رئيسى 3 مرات خلال مسيرته المهنية، وهي أفلام كان لها باع كبير في السينما العالمية وذاع صيته بشكل كبير ليقرر الاعتزال منذ 8 سنوات بعد فيلم Phantom Thread بدون ابداء أي أسباب، ليعود مرة أخري منذ عدة أشهر للساحة الفنية بفيلم من إخراج ابنه رونان داي لويس حيث شارك في كتابته ويتم التحضير له حالياً.