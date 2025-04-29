شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Sinners يحقق 45 مليون دولار في ثاني افتتاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Sinners إيرادات بلغت 45 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الثانية ليختتم ايردات 145 بعد ثاني أسبوع له في سباق شباك التذاكر في صالات السينما.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة deadline، فإن فيلم Sinners حقق 45 مليون دولار فقط في عطلة نهاية الأسبوع الثانية له في السباق وهو رقم مرتفع مقارنة بالافلام الأخرى التي تنافسه في السباق، بعد ان حقق فيلم Revenge Of The Sith" إيرادات قوية بلغت 25 مليون دولار، وفيلم "Accountant 2" بأكثر من 24 مليون دولار، وفيلم "Minecraft" بأكثر من 22 مليون دولار مع انتعاش إيرادات السينما.

وشهدت معظم إيرادات السينما ارتفاعًا صباح الأحد، حيث بلغت إيرادات السوق الإجمالية حوالي 146 مليون دولار، وهذه ليست فقط أفضل نتيجة لعطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر أبريل منذ نهاية جائحة كوفيد، بل إنها أيضًا رابع أفضل نتيجة إجمالية بعد عطلتي نهاية الأسبوع "Avengers" في عامي 2019 (402 مليون دولار) و2018 (313.9 مليون دولار) و2011، عندما حقق فيلم "Fast Five" من إنتاج يونيفرسال إيرادات بلغت 158 مليون دولار خلال فترة الجمعة والأحد.

