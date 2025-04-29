شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج الفلسطيني محمد خميس عضو لجنة تحكيم مهرجان الدولي للسينما والصحراء بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك المخرج الفلسطيني، محمد خميس، في مهرجان الدولي للسينما والصحراء في المغرب بدورته الثالثة عشر، كعضو لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية والتى تحاكي عن فلسطين، ويقام المهرجان من 9 إلى 12 مايو الشهر المقبل، وسيعرض العديد من الأفلام الوثائقية عن غزة وعن الوضع الاجتماعي والإنساني خلال المهرجان.

وأعرب المخرج محمد خميس، عن سعادته المشاركة كعضة لجنة التحكيم في المهرجان، وخصوصًا عرض أفلام عن فلسطين وتسليط الضوء عن الشعب الفلسطيني والانتهاكات التي يتعرضون لها.

كما يشارك أيضًا في لجنة التحكيم مسابقة الأفلام الروائية المخرج والمنتج المغربي نور الدين لخماري الناقد السينمائي عبد النبي دشين.

كما تضم اللجنة في عضويتها كل من الكاتب والمؤلف والمخرج الإماراتي "عبد الله الجنيبي" والناقد السينمائي "الشرقي عامر" والفنانة والمخرجة "علية طوير" والمخرج والمنتج السينمائي "مولاي الطيب بوحنانة".

ويشارك في الدورة الـ 13 من المهرجان، أفلام من فلسطين، والعراق وموريتانيا، وتونس ومصر وسوريا والأردن وسلطنة عمان إلى جانب افلام من المغرب.