شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يُحيى حفلا غنائيا بمدينة 6 أكتوبر.. 9 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحيي النجم مدحت صالح حفلا غنائيا يوم 9 مايو المقبل في إحدى جامعات مدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة، ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عمرو سليم.

وكان آخر أعمال الفنان مدحت صالح هى أغنية تتر مسلسل شهادة معاملة أطفال بطولة النجم محمد هنيدى، التى عرض فى شهر رمضان الماضى، والأغنية تحمل اسم "عيل وغلط" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد وحيد كنج.

تدور أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال حول المحامى عبد الستار أبو كف (محمد هنيدى) الذى يتعرض لحادث انقلاب سيارة ويدخل فى غيبوبة لمدة 20 عاماً، وسط تأكيدات من الأطباء بأن حالته ميؤوس منها، فماذا سيحدث لو استفاق من الغيبوبة، ما الذى سيراه أو سيكتشفه وما الذى تغير طوال هذه السنوات.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، صبرى فواز، سماء إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدى، علاء مرسى، تامر فرج، ألحان المهدى، هناء الشوربجى وعدد آخر من الفنانين.