علي الدوخي يوقّع “عاشق وإن لم أنتمِ”.. بمشاركة سامر إسماعيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025، وقع الكاتب والزميل علي الدوخي روايته الأولى بعنوان “عاشق وإن لم أنتمِ”، وسط حضور جماهيري وإعلامي لافت، وبمشاركة خاصة من النجم سامر إسماعيل، الذي حرص على دعمه وتشجيعه في هذه المحطة الأدبية المهمة.

الفعالية التي نظمتها دار أوستن ماكولي للنشر تحولت إلى ندوة مصغرة أدارتها الإعلامية ريم ميلاد، حيث دار حديث بين علي الدوخي وسامر إسماعيل عن مضمون الرواية، وأهمية تحويلها لاحقًا إلى عمل سينمائي. كما تناول النقاش تفاصيل الكتاب الذي اختار أن يقدّم الفانتازيا بأسلوب جديد قريب من الجمهور العربي.

بعد انتهاء النقاش، انتقل الحضور إلى فقرة توقيع الرواية، حيث وقّع علي الدوخي نسخته الأولى وأهداها إلى سامر إسماعيل وسط أجواء مليئة بالود والدعم.

دعم سامر إسماعيل لعلي الدوخي

وجود سامر إسماعيل في حفل التوقيع كان بمثابة رسالة دعم واضحة للمواهب الشابة، خاصة أن العلاقة التي تجمعه بـ علي الدوخي تمتد لسنوات. وكان سامر قد بارك لعلي على إصدار روايته خلال جلسة سابقة ضمن فعاليات مؤسسة بحر الثقافة مع الإعلامية ريا رمال، حيث دعى الجميع للمشاركة في توقيع الرواية والاحتفاء بالحدث.

نجاح الرواية في لبنان

وخلال الفعالية، تم الإعلان عن نفاد الطبعة الأولى من الرواية في لبنان، مما يعكس التفاعل الكبير مع العمل، ويؤكد على البداية القوية لمسيرة علي الدوخي الروائية.

رواية “عاشق وإن لم أنتمِ”

صدرت رواية “عاشق وإن لم أنتمِ” عن دار أوستن ماكولي، وهي دار نشر عالمية معروفة بدعمها للمواهب الجديدة. الرواية متوفرة حاليًا في عدة دول منها الولايات المتحدة، كندا، أوروبا، وأستراليا، كما أنها متاحة للشراء عبر Amazon وKindle، مما يسهل وصولها لجمهور أوسع.

الرواية ستتم ترجمتها قريبًا إلى اللغة الإنجليزية، في خطوة نحو تعزيز حضورها عالميًا، حيث يقدم فيها علي الدوخي مزيجًا من الخيال الأدبي والفانتازيا بأسلوب يجمع بين الإحساس العميق والكتابة الحديثة.

رؤية علي الدوخي الأدبية

كشف علي الدوخي خلال لقائه عن حبه للكتابة منذ الصغر، وسعيه لابتكار خط خاص به في الأدب العربي، مستلهمًا من كبار الأدباء مثل مي منسى وأليف شافاق. وأكد أن روايته نابعة من خيال أدبي محض، لكنها مكتوبة بطريقة تمس مشاعر القارئ وتجعله يعيش التجربة وكأنها واقعية.