ملعب الغولف الخاص بـ مايكل جوردان بغاية الفخامة ومواصفاته خيالية

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ميرنا وليد - بيروت - نادي غروف XXIII الخاص بنجم كرة السلة العالمي مايكل جوردان ليس مجرد ملعب غولف، بل هو ملاذه الخاص في هوب ساوند، فلوريدا، منذ زمن طويل.
بُني هذا النادي عام 2019، وهو مخصص للمدعوين فقط، ويضم ملعبًا من 18 حفرة من تصميم بوبي ويد، مُصمم خصيصًا ليناسب أسلوب جوردان السريع وشغفه بالمنافسة الودية.
يمزج مبنى النادي، الذي تبلغ مساحته 15000 قدم مربع، والذي صممه نيكولز أركيتكتس وديلي جانسن، بين الهندسة المعمارية الأنيقة والديكورات الداخلية الدافئة، بما في ذلك ألواح الجدران المستوحاة من السيجار ولمسات جلدية مُصممة خصيصًا. ونعم، الشائعات صحيحة، حيث تُوصل الطائرات بدون طيار الوجبات الخفيفة والمشروبات في منتصف الجولة، لأن الانتظار عند الدور ليس جزءًا من اللعبة عندما تكون مايكل جوردان.
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